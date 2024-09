Tardino (Lega): " A Trapani cittadinanza onoraria per 3 Ong? Un insulto"

-"Mentre a Palermo la procura chiede sei anni nel processo contro Matteo Salvini per il caso della Ong spagnola Open Arms, la giunta municipale di Trapani, con il sindaco del PD Tranchida, si prepara a conferire la cittadinanza onoraria agli equipaggi di tre ONG: la Jugend Rettet (Iuventa), Save the Children e Medici senza Frontiere (Geo Barents). Un insulto a chi rischia il carcere per aver fatto il proprio lavoro, ai cittadini italiani che hanno espresso chiaramente la loro opinione con il voto politico e ai tanti morti in mare". Lo dichiara Annalisa Tardino, esponente della Lega Salvini premier. "Ma anche, putroppo, l'ennesimo esempio concreto di spavalderia politica a cui la sinistra italiana, che non ha ancora compreso come gestire l'immigrazione clandestina, ama prestarsi. Mentre dalla Germania finanche all'Inghilterra pure governi di sinistra attuano strette alle frontiere in Italia e addirittura in Sicilia si premiano quelle organizzazioni, profumatamente finanziate da privati, che collaborano con gli scafisti". Conclude Tardino.