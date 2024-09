Calamita sotto la pedana della Vespa per nascondere coca: preso a Palermo

La polizia di Stato, ha arrestato un palermitano di 23 anni bloccato in via Dante con dosi di cocaina e hashish. I poliziotti nel corso di un controllo hanno fermato il giovane a bordo di una Vespa. Sotto la pedana del motociclo sono state trovate due scatoline in metallo ancorate alla scocca tramite una calamita. Nei contenitori erano nascoste 21 dosi di cocaina e due di hashish. L'indagato aveva con sé 360 euro che sono state sequestrate. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto.