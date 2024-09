Ispica, mozione in Consiglio sulla quinta farmacia in città

Previsione dell’ubicazione della quinta farmacia nel centro urbano di Ispica e istituzione di una farmacia stagionale a Santa Maria del Focallo. È quanto prevede una mozione di indirizzo approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella sua ultima seduta proposta dal consigliere del Partito Democratico Gianni Stornello e condivisa dai consiglieri di Cambiamo Davvero Ispica e Rinascita Ispicese.

L’occasione è stata data dalla discussione sulla nuova Pianta organica delle farmacie del Comune di Ispica per l’anno 2024 che da diversi anni prevede, su un totale di cinque farmacie spettanti in base al numero degli abitanti, una farmacia a Santa Maria del Focallo.

“Nel corso di tutti questi anni – spiega il consigliere Stornello - i bandi emessi dalla Regione Sicilia per l’assegnazione della quinta farmacia nella fascia costiera si sono sempre conclusi con la rinuncia degli assegnatari o con l’assenza di partecipanti perché una farmacia a Santa Maria del Focallo non è economicamente sostenibile, visto che lavora normalmente solo nel periodo estivo, pur dovendo restare aperta dodici mesi l’anno. Una quinta farmacia nel centro urbano – afferma l’esponente del Partito Democratico - gioverebbe invece alla concorrenza e alla qualità del servizio, considerato che, a causa delle turnazioni soprattutto in periodo di ferie, nelle farmacie aperte si registrano spesso lunghe code, segno peraltro che la quinta farmacia, soprattutto nella parte alta della città, è ampiamente giustificata”. A parere dei proponenti la mozione “per Santa Maria del Focallo e tutta la fascia costiera è più indicata una ‘Farmacia succursale stagionale’ da richiedere all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e la cui apertura è limitata al periodo estivo. Con la mozione, fatta propria da tutto il Consiglio comunale, diamo mandato all’Amministrazione di rivedere la Pianta organica delle farmacie del Comune di Ispica ubicando la quinta farmacia nel centro urbano e di compiere gli atti necessari per istituire a Santa Maria del Focallo una ‘Farmacia succursale stagionale’.