Sap di Ragusa: "Personale carente nei Commissariati della provincia"

Come noto ai cittadini la diligenza sempre maggiore da parte del Governo, volta a garantire il controllo ordinario e straordinario del territorio, le politiche di attenzione al caporalato, i servizi a garanzia delle fasce giovanili con i controlli della “mala movida”, ha incrementato notevolmente gli sforzi del personale della Polizia di Stato in tutta la nazione.

Nella nostra piccola provincia i sacrifici che sono stati richiesti ai poliziotti sono gravati dalla presenza, nell’ambito di competenza, dell’Aeroporto di Comiso e dell’Hotspot di Pozzallo, strutture che esigono un notevole impegno in termini di risorse umane.

La gocciolina che fa traboccare il vaso è arrivata in questi giorni con la riapertura di una ulteriore struttura di accoglienza in territorio di Modica, proprio a termine di una stagione estiva particolarmente impegnativa per il personale di polizia impegnato nell’espletamento dei numerevoli servizi di sicurezza dell’ordine pubblico.

La carenza di organico, soprattutto nei Commissariati della Polizia di Stato di Comiso, Modica e Vittoria, sta mettendo a dura prova la tenuta psico-fisica del personale e la stanchezza accumulata in questi mesi è sempre più visibile nei visi delle colleghe e dei colleghi impegnati giornalmente.

L’attenzione del Sig. Questore della Provincia di Ragusa, rivolta da una parte ad assicurare la sempre crescente esigenza di garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica e dall’altra a tutelare il benessere dei poliziotti, con la disponibilità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, non può fronteggiare la grave carenza personale.

Questa Organizzazione Sindacale, Sap, consapevole della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini della provincia iblea, ma anche a tutela della salute e alla salvaguardia di tutti i colleghi, auspica un intervento tempestivo, non più prorogabile, da parte del Ministero dell’Interno per l’assegnazione nel territorio ragusano di un cospicuo nonché congruo numero di poliziotti, tale da assicurare il necessario turnover soprattutto per chi opera negli uffici operativi.