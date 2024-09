Furti ed estorsioni, 5 arresti a Brindisi per associazione per delinquere

I carabinieri di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi a carico di cinque persone. L'operazione, alle battute conclusive, si inserisce in un'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Brindisi fu un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, ricettazione, violazione della sorveglianza speciale e furto aggravato in concorso.