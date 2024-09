Commissione Bilancio all'Ars dice sì al ddl crack: Pd soddisfatto

"Siamo lieti che il governo abbia deciso di accogliere le nostre istanze di aumentare decisamente i fondi per dare attuazione al disegno di legge contro le dipendenze". Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all'Ars commentando l'approvazione nella Commissione Bilancio dell'Ars del disegno di legge sulle dipendenze. "Significativo sarà il ruolo delle scuole per la prevenzione e la formazione di insegnanti e genitori - aggiunge - ma dovremo vigilare perché venga strutturata l'assistenza, la cura e il sostegno alle famiglie che portano tutto il peso della condizione dei loro figli che soffrono di dipendenze patologiche". "È importante puntare sul rafforzamento dei Sert e sull'organizzazione di centri diurni che possano accogliere questi ragazzi - conclude Chinnici - tenendoli impegnati con attività aggregative, formative, di orientamento e inserimento lavorativo. Bisogna aiutare le famiglie a gestire il quotidianoe l'ordinario. Non solo le crisi acute legate al consumo di droghe, ma la presa in carico di queste vite che rischiano ogni giorno di perdersi, affinché possano ritrovare senso e desiderio di vivere".