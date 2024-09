Movida a Noto, controllati gli esercizi pubblici: sanzionati due locali

Nell’ambito dei controlli ai locali che sono stati svolti per tutto il periodo estivo al fine di verificare il rispetto delle norme previste, nella giornata di ieri, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, insieme a personale dell’ASP e dell’ARPA, hanno sanzionato il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari a 3.000 euro per inosservanza delle norme sull’impatto acustico.

Una donna, titolare di un altro esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è stata sanzionata amministrativamente per un importo pari a 3.000 euro per inosservanza delle norme sull’impatto acustico a cui è seguito un provvedimento di chiusura per mancanza dei requisiti minimi di igiene che prevede una sanzione di ulteriori 3.000 euro.