Tre chili di droga in casa e due pistole, 73enne finisce in cella a Catania

Un chilo e 600 grammi kg di cocaina, 1.3 kg di marijuana, due pistole, 500 proiettili di vario calibro ed un giubbotto antiproiettile sono stati sequestrati dalla polizia a Catania insieme con centinaia di buste di plastica per il confezionamento delle dosi ed alcune bilance di precisione ad un catanese di 73 anni ed alla sua compagna romena di 43, che sono stati arrestati.

L'arresto è avvenuto in un appartamento di via Capo Passero, verso il quale i poliziotti sono stati indirizzati dal fiuto di un cane antidroga, 'Maui', che si è bloccato davanti alla porta d'ingresso.

Dopo aver circondato il palazzo, gli agenti hanno tentato di entrare ma i due all'interno si sono opposti con ostinazione, non aprendo in alcun modo. Quando i due hanno capito che i poliziotti stavano per sfondare la porta d'ingresso, hanno iniziato a gettare tutto dalla finestra con una busta della spesa , che è stata però subito raccolta dagli agenti. Altre due buste sono state recuperate dagli agenti nell'appartamento prima che la coppia le buttasse dalla finestra.

In casa la polizia ha trovato in più posti droga già confezionata in dosi, ma anche da confezionare, per un totale di quasi 3 kg e per un valore, una volta immessa sul mercato, di oltre 100.000 euro.

È probabile che l'anziano, oltre a custodire droga e armi insieme alla compagna, avesse anche il ruolo di vedetta perchè è stato trovato in possesso anche di una ricetrasmittente.

All'interno dell'abitazione è intervenuta anche la polizia scientifica, che ha condotto accurati rilievi sulle armi e la catalogazione delle centinaia di munizioni sequestrate.

La Procura della Repubblica ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati.