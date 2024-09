Tentata rapina in un ufficio postale del Cosentino: 2 arresti

Sono ritenuti gli autori della della tentata rapina, avvenuta lo scorso 27 agosto, nell'ufficio postale di Mangone.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Rende.

Il tentativo di rapina era stato messo in atto da due persone, a volto coperto ma era stato sventato grazie al pronto intervento dei carabinieri avvertiti dai dipendenti dell'ufficio. Ai malviventi non era rimasto che darsi alla fuga a bordo di un'autovettura, facendo perdere le loro tracce.

L'immediato avvio delle indagini, l'attenta ricostruzione delle immagini di videosorveglianza e l'intensa attività messa in atto dai militari ha permesso di individuare i due soggetti e di raccogliere elementi utili, condivisi dalla Procura di Cosenza, per emettere i provvedimenti restrittivi.