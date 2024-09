Migranti, Fratoianni (Avs): "Il fermo della Mare Jonio è bestemmia"

"Non contenti delle severe parole della Procura di Palermo sul rispetto delle norme internazionali e del dovere di salvare gli esseri umani dai naufragi, ora si accaniscono pure con Nave Mare Jonio di Mediterranea: lo stato di fermo amministrativo e l'ordine di non avere a bordo mezzi di salvataggio è una vera e propria bestemmia". Così Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra commenta la decisione assunta in queste ore dalle autorità italiane a Trapani. "Sono senza vergogna dalle parti del governo - prosegue il leader di Si - sono quelli del decreto Cutro arrivato dopo l'ennesima strage. E tutto questo avviene mentre quotidianamente in giro per l'Italia prosegue nelle aule di giustizia la demolizione sistematica delle loro ciniche ed anche strampalate regole: è di ieri la decisione del tribunale di Catania da cui emerge un'altra ovvia verità, e cioè che la Tunisia non è un Paese sicuro. Fino a quando Piantedosi e il suo compare Salvini - conclude Fratoianni - continueranno con queste inaccettabili sceneggiate?".