Unione italiana ciechi Ragusa, Albani nel comitato direttivo consulta persone con disabilità

Il presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa, Salvatore Albani, è stato nominato a fare parte del comitato direttivo della consulta comunale delle persone con disabilità che, per la prima volta, si è insediata a palazzo dell’Aquila, sede del municipio del capoluogo ibleo. “E’ un esordio assoluto per questo organismo – afferma Albani – che sarà chiamato ad assolvere un ruolo importante, quello di dare voce alle associazioni che, come la nostra, si occupano delle persone con disabilità e che, quindi, quotidianamente raccolgono le difficoltà di chi si confronta con chi ha specifiche necessità. Ritengo sia un passo importante per fare in modo che il futuro possa essere sempre più inclusivo e accessibile sotto tutti i punti di vista. Certo, ora toccherà a noi fare in modo che l’attività dell’amministrazione comunale di Ragusa possa essere coadiuvata nella maniera più adeguata facendo sì che i suggerimenti possano essere trasformati in atti concreti. Non è un percorso semplice e immediato, ma ci siamo impegnati a far sì che le risultanze e i riscontri di questa azione possano essere il più possibile positivi”.