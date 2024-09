Basket donne, il Ragusa presentato alla stampa: debutto in casa il 6 ottobre

Presentata a Ragusa la nuova stagione sportiva che vedrà impegnata la Virtus Eirene Ragusa nel campionato di basket LBF Techfind di serie A2 femminile; due gironi da 14 squadre. Stamani nella sede del main sponsor, la Passalacqua Spedizioni e Trasporti, sono stati presentati obiettivi e campionato delle ‘aquile’ del basket ragusano, per la prima volta con uno staff tecnico tutto al femminile.

“Si riparte dalla serie A2, forti di una programmazione attenta con un gruppo squadra di giovani ragazze di talento. Siamo pronti ad affrontare con entusiasmo questo anno sportivo, con la guida tecnica di Mara Buzzanca, affiancata da Laura Perseu e Sharon Baglieri, e con il ritorno ‘a casa’ di Chiara Consolini, la nostra capitana, ormai ragusana acquisita” ha detto il presidente della Virtus Eirene, Davide Passalacqua. Il primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, presente alla conferenza stampa assieme al vicesindaco Gianni Giuffrida e all’assessore allo Sport Simone Digrandi, ha sottolineato il decennale impegno della Passalacqua al fianco dello sport giovanile, un impegno socialmente importante per la città di Ragusa. In rappresentanza della dirigenza, Gianstefano Passalacqua invece ha voluto porre l’accento sulla qualità del roster che ha visto abbassarsi l’età delle giocatrici, con qualche elemento di esperienza e tanta “fame” di gioco. Mara Buzzanca, già in passato giocatrice per due stagioni a Ragusa torna in città da allenatrice. “Emozionata ma determinata. Non mi si dica però che la serie A2 è una diminutio. Dobbiamo essere felici di potere disputare questo campionato. Sarà probabilmente un anno di transizione ma… mai mettere limiti. Pronte a lottare in ogni partita e su ogni pallone. Ci prenderemo ciò che il campo ci permetterà; non ci precludiamo alcun traguardo”. La capitana, Chiara Consolini parla di un gruppo squadra affiatato e pronto a imparare; l’ultimo arrivo è stato quello di Amaiquen Siciliano dopo gli impegni con la nazionale argentina.

Un appello comune, quello rivolto ai tifosi. Dalla capitana, alla allenatrice, alla famiglia Passalacqua. “Il pubblico può fare la differenza e le ragazze hanno bisogno di sentire anche il calore dei nostri tifosi”. Il pubblico ragusano lo ricorda bene, Mara Buzzanca, che ne parla esplicitamente non dimenticando il grande tifo. E dalla famiglia Passalacqua l’annuncio della prima partita in casa. Il campionato inizierà il 6 ottobre con la partita casalinga contro l’Alperia Bolzano. In quella occasione, porte aperte, non si pagherà il biglietto. “Una sorta di giornata dell’orgoglio per le nostre ragazze, un invito alla città”, ha chiuso Gianstefano Passalacqua. Nel pomeriggio rientro al Palaminardi dove la squadra sta preparando la trasferta a La Spezia per un quadrangolare, “molto importante per noi - ha detto Buzzanca – e che servirà a misurare quanto abbiamo finora fatto e il valore di altre formazioni che militano nel nostro stesso campionato” .