Occhiuto, in aeroporti calabresi passeggeri aumentati dell'8,5%

Il numero dei passeggeri arrivati nei tre aeroporti calabresi nel 2024 è cresciuto dell'8,5%, passando da 3,3 milioni e 3 milioni e 639 mila.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un video su Instagram mostrando i dati degli scali calabresi.

"Quello della Calabria - ha detto il governatore - è uno dei sistemi aeroportuali che sta crescendo di più.

Anche Lamezia crescerà a novembre e dicembre con un +5,6%. Chiaramente Reggio Calabria è l'aeroporto che cresce di più in Italia e chiuderà il 2024 con un più 115%, quindi 640.000 passeggeri a fronte dei 290.000 nel 2023. Anche Crotone ha un incremento del 48,1%.

L'anno scorso ha avuto 227.000 passeggeri e quest'anno 314.315".

"Quindi - ha concluso Occhiuto - è un sistema aeroportuale che si sta sviluppando ulteriormente perché abbiamo altri accordi già ratificati Ryanair su Lamezia, Reggio e Crotone e ci sono altri contatti con altri vettori per fare arrivare in Calabria più turisti possibili perché la Calabria merita di essere una regione che farà del turismo uno dei driver principali dello sviluppo".