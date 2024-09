Ad Agrigento la settimana della legalità: è dedicata al giudice Livatino

Al via da oggi con la veglia dedicata al Giudice Beato Rosario Livatino la ''Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta'' organizzata dall'associazione ''Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino Onlus'' in collaborazione con l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo. La veglia inizierà alle 20,30 nella chiesa di San Domenico. "La novità rispetto ad altre edizioni è che quest'anno si è voluto mettere in maggiore evidenza i diversi appuntamenti a carattere religioso legati al beato Rosario Angelo Livatino. Tra tutti il 3 ed il 29 ottobre rispettivamente giorno del compleanno e della solennità liturgica che assieme ad altri appuntamenti saranno trasmessi sui profili Facebook dell'Associazione., così come l'apertura alle visite della ''Cappella Livatino Corbo'' in cui riposano le spoglie del ''Magistrato Martire e Beato'', si legge in una nota