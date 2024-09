Spento l'incendio a Favignana, anche oggi è allerta

E' stato spento nella serata di ieri il vasto incendio divampato ieri sull'isola di Favignana. Il fuoco è partito da un appezzamento di terreno nei pressi del campo sportivo e si è rapidamente propagato "fino a mettere in pericolo le abitazioni limitrofe del paese", come dice la Prefettura di Trapani. I militari dell'arma dei carabinieri sono intervenuti immediatamente per evacuare precauzionalmente le persone, interdire la viabilità e contenere le fiamme con l'ausilio di un'autobotte comunale, in attesa dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco partita da Trapani. Contemporaneamente è stato attivato anche un elicottero del corpo forestale. "Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla completa bonifica del sito e, anche alla luce del livello di allerta per rischio incendi previsto per domani, è stato mantenuto sull'isola un presidio dei vigili del fuoco", dice la Prefettura.