Perdite alla condotta, acqua sospesa a Caltanissetta

Siciliacque comunica che la scorsa notte una delle perdite sull'adduttore Ancipa che era oggetto di intervento nel fermo programmato per il prossimo lunedì, è aumentata a un livello tale da necessitare l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto già da questa mattina. Oggi oltre a riparare il guasto di questa notte, si provvederà ad eseguire tutti gli interventi previsti per il 23. In conseguenza di ciò oggi è stata sospesa la distribuzione nei comuni di Caltanissetta (garantita solamente ad ospedale e carcere), San Cataldo, Santa Caterina e Serradifalco (garantita oggi solamente la zona alta).