Volley Modica, Willy Padura Diaz si allena già con i compagni ma l'esordio avverrà solo il 2 novembre

Primi allenamenti con la sua nuova squadra per Willy Padura Diaz, il nuovo opposto dell'Avimecc Volley Modica che arrivato nella città della Contea martedì si è subito messo a disposizione del tecnico Enzo Distefano e del suo staff per recuperare il tempo perso durante l'estate.

L'atleta italo cubano, tuttavia, avrà tempo per trovare la migliore forma perchè, come prevede il regolamento, essendo arrivato all'ombra del Castello dei Conti dopo la chiusura del volley mercato, dovrà saltare le prime tre giornate di campionato. Padura Diaz, dunque, potrà esordire con i “Galletti” soltanto il 2 novembre nel match casalingo con Ortona.

“Le prime impressioni dal mio arrivo a Modica - dichiara Willy Padura Diaz – sono state molto positive. I miei compagni, la dirigenza e tutto lo staff mi hanno accolto con molto calore. Sono qua da tre giorni e tutte le persone che ho incontrato mi hanno dimostrato molto affetto e di questo sono molto felice. Sono venuto a Modica per disputare un campionato di alto livello e personalmente mi aspetto di fare grandi cose e per questo, mi sono messo subito a disposizione di tutta la squadra e dello staff tecnico. Il campionato di serie A3 continua ad alzarsi di livello anche quest'anno dal momento in cui le squadre sono diminuite. Io -continua – ho anche i miei obiettivi personali che collimano con le aspettative della squadra vediamo se riesco a raggiungerli o addirittura superarli, ma sono qui con tantissimo entusiasmo, con tantissima voglia e soprattutto con tantissima fame. Ai miei nuovi tifosi dico che quest'anno si divertiranno come lo hanno fatto già, perchè la squadra ha già fatto bene in passato".