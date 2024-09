Processo Open Arms a Palermo, udienza il 18 ottobre ma no sentenza

Non sarà emessa il 18 ottobre la sentenza del processo a Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Lo ha reso noto oggi, alla fine dell'udienza, il Presidente Roberto Murgia, che ha annunciato la prossima udienza, per il 18 ottobre, per le arringhe difensive. Ma i giudici non si ritireranno in camera di consiglio in quel giorno perché ci sarà una ulteriore udienze per le eventuali repliche. E solo dopo sarà emessa la sentenza.