Scontro fra due auto nel Foggiano: quattro morti

Quattro persone sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le 19, sulla statale 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano, nei pressi di San Nicandro.

Due le autovetture che si sarebbero scontrate.

Una persona ferita è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Sul posto operano il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada. Lo scontro frontale ha riguardato una Renault Scenic e una Fiat Panda. La persona rimasta ferita è una ragazza che ha riportato traumi in varie parti del corpo.