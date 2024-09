Aperti i seggi elettorali in Sri Lanka dove oggi si vota per l'elezione del presidente, due anni dopo la crisi finanziaria senza precedenti che ha imposto al Paese una politica di austerità molto criticata dalla popolazione. Le urne hanno aperto alle 7 ora locale (le 3:30 in Italia) nella capitale Colombo.

In lizza ci sono 38 candidati, tra cui il capo di Stato uscente Ranil Wickremesinghe.