Via libera al progetto per il Parco delle Terme di Acireale

E’ stato approvato il progetto di ristrutturazione del Parco delle Terme di Acireale e di parte dell’immobile storico sito all’interno del Parco. Ne dà l’annuncio il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo:

“Il Genio Civile di Catania, che ringrazio, ha redatto e approvato il progetto del valore di 1,5 milioni circa, che permetterà di restituire, in primavera, il meraviglioso Parco delle Terme. Sono stato convocato dal presidente della Regione per il prossimo 26 Settembre al tavolo tecnico per l’avvio del percorso che porterà alla futura riapertura delle nostre Terme,-annuncia il primo cittadino-. Il Governo regionale ha destinato 50 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione per la rifunzionalizzazione delle nostre Terme, che dovranno essere gestite da imprenditori del settore. Siamo fiduciosi e seguiremo con scrupolo tutto l'iter e le attività che porteranno alla riapertura. Daremo anche supporto alla struttura messa in campo dal presidente della Regione, Renato Schifani, al fine di realizzare un progetto innovativo che tenga conto del nostro territorio”.