Sciopero personale Rai, solidarietà della Tgr Sicilia

Il Comitato di redazione della Tgr Sicilia esprime la propria solidarietà a operai quadri e impiegati della Rai che il prossimo 23 settembre aderiranno allo sciopero di categoria proclamato dai rispettivi sindacati. "Le difficoltà nel raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto di lavoro condiviso con l'azienda, analoghe a quelle incontrate su più tematiche dal sindacato dei giornalisti Rai, sono un segnale preoccupante - si legge nella nota - Allarmano la progressiva riduzione degli organici, il quadro incerto sulle risorse finanziarie a disposizione dell'azienda, il mancato avvio del piano industriale, la carenza di investimenti tecnologici a fronte di una dichiarata volontà di trasformare l'azienda in media company. Fattori che rischiano di incidere in modo inaccettabile sul futuro di migliaia di lavoratori che costituiscono una risorsa fondamentale per la Rai, una risorsa senza la quale non sarebbe possibile mandare in onda ogni giorno il lavoro dei giornalisti".