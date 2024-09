Al setaccio autodemolizioni a Catania, recuperate 5 auto rubate

Prosegue con determinazione e senza sosta, l’attività di contrasto ai reati predatori, tra cui i furti di auto, da parte dell’Arma di Catania. In tale contesto, grazie proprio al costante impegno dei militari della Compagnia di Piazza Dante, è stata portata a termine un'importante operazione nei quartieri del Centro Storico e Zia Lisa, in linea con le direttive strategiche impartite dal Comando Provinciale di Catania. In particolare, i Carabinieri sono venuti a sapere, grazie alla loro capillare conoscenza sul territorio, dell’esistenza di alcuni garage ritenuti depositi di auto rubate, pertanto hanno deciso di intervenire, facendo irruzione all’interno dei locali individuati ottenendo i risultati sperati. Sono stati recuperati, in effetti, numerosi veicoli e parti di auto risultati essere oggetto di furto, tra cui modelli di lusso come una Range Rover Sport e una Jeep Renegade, oltre a 3 utilitarie molto diffuse come le Fiat Panda, tutte asportate tra luglio a settembre. L’efficacia di quest’ultimo intervento è una ulteriore dimostrazione della profonda conoscenza non solo del territorio, ma anche dell’humus sociale in cui si radicano questi fenomeni delinquenziali. Gli investigatori, di fatto, hanno saputo sfruttare appieno la loro esperienza e familiarità con le dinamiche locali, operando con costante presenza e capillarità che giorno dopo giorno ha consentito di ottenere tutte quelle informazioni utili per prevenire e reprimere con successo i reati predatori del Capoluogo. Questa ulteriore operazione ha evitato che le vetture venissero "cannibalizzate" per la vendita illegale dei pezzi sul mercato nero, o restituite ai proprietari solo dietro il pagamento di somme estorsive, secondo il metodo del cosiddetto "cavallo di ritorno". I depositi scoperti, risultano essere dei garage relative a strutture fatiscenti ed abbandonate, utilizzate all’insaputa dei proprietari, e chiusi con lucchetti istallati, per l’occasione, dai malviventi. Anche questa attività, eseguita dai Carabinieri di Piazza Dante, si inserisce nel solco della mirata campagna di contrasto ai furti di parti di autovetture e motoveicoli avviata dal Comando Provinciale di Catania dal gennaio dello scorso anno e ancora pienamente in corso, con risultati operativi sicuramente significativi. Sia in città che in provincia, infatti, i militari dell’Arma hanno “passato al setaccio” diversi autodemolitori, officine e auto-ricambisti, alcuni dei quali assolutamente abusivi o non perfettamente in regola, operando finora 8 arresti in flagranza e 34 denunce a piede libero, contestando in alcuni casi anche violazioni in materia ambientale connesse alla gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Le autovetture recuperate sono state subito restituite agli increduli proprietari, rafforzando ulteriormente la fiducia dei cittadini nelle Forze dell'Ordine.