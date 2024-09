Inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina ha inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Ad accompagnarlo l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, il direttore generale Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Salvatore Madonia dell'Asp aretusea, con il prefetto Raffaela Moscarella, il sindaco Francesco Italia, l'arcivescovo Francesco Lomanto che ha benedetto la struttura, deputati nazionali e regionali, altre autorità civili e militari locali, dirigenti medici e personale sanitario. La struttura rientra così nella sede originaria, nella quale sono stati realizzat iinterventi di rifunzionalizzazione e ampliamento, completati dopo che è diventata operativa, poco meno di tre mesi fa, la nuova e adiacente palazzina di terapia intensiva.«Siamo impegnati - ha detto Schifani - a rendere moderno ed efficiente il sistema sanitario regionale e realizzare tutti gli investimenti previsti, anche con le ingenti risorse del Pnrr. Le nuove strutture che abbiamo inaugurato oggi, realizzate con concezioni avanzate per il comfort di pazienti e cittadini, assolvono questo compito, in attesa di ulteriori ampliamenti. Non ci fermeremo qui, perché a Siracusa realizzeremo anche il nuovo ospedale. Sul progetto attendiamo il via libera del Ministero della Salute a un addendum all'Accordo di programma, necessario per via dell'adeguamento dei prezzi che ha fatto aumentare i costi inizialmente previsti, così come verificato dal commissario dell'opera. Il governo regionale ha individuato le coperture necessarie, non ci sono rischi per la costruzione del presidio sanitario».