Adrano, era agli arresti domiciliari e spacciava: lo portano in carcere

La polizia ad Adrano ha arrestato un 34nne dopo che il Tribunale di Catania gli ha revocato i domiciliari perché sorpreso a spacciare. L'uomo è stato condotto in carcere. Il 34enne era stato arrestato nel giugno scorso per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e avrebbe continuato a vendere droga. Gli agenti in casa gli avevano sequestrato cocaina e materiale per il confezionamento di dosi.