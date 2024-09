Nessun danno alle persone in contrada Ceo di Cava D'Aliga, nello Sciclitano, per un incendio che si è sviluppato, per cause da accertare, nella cucina di un'abitazione. L'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica ha evitato gravi conseguenze. Si registrano danni all'interno della casa, nessun danno alle persone.