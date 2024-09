Una porzione di scogliera di Ponente, subito dopo l'Albero del Sole, a Lampedusa è crollata all'improvviso. Non ci sono feriti perché, nell'esatto momento del cedimento, non c'erano imbarcazioni sotto il tratto di costa.

Grande l'allarme degli isolani: in tanti si sono precipitati nella zona per constatare cosa è accaduto.