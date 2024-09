Calcio, Il Modica sul velluto contro il Mazzarrone (3 -1)

Il Modica Calcio contro il Mazzarrone per 3-1. Primo tempo che inizia con una prodezza dell’ex Famà, l’attaccante approfitta di un pallone alto in area per tentare la rovesciata, il suo tiro però risulta lento e facile da bloccare per Pontet. Sulla ripartenza arriva una punizione del quale si incarica Maimone, il centrocampista centra la traversa prima di vedere il pallone essere mandato in angolo dal portiere avversario. Sugli sviluppi dell’angolo arriva il gol di Pettinato che manda in rete con una girata al volo per il vantaggio casalingo. All’11 arriva ancora un’occasione per il Mazzarrone con Atileri che da centro area impatta male il pallone e lo manda a lato da buona posizione. Al 35’ grande azione del Modica che vede Belluso mandare Idoyaga, pronto a mettere il pallone in rete con un esterno destro delizioso.

Nella ripresa subito buon inizio per gli ospiti che si riversano in avanti e trovano il gol al 2’ con Giannetto che si tuffa su una ribattuta di Pontet e accorcia le distanze. Pochi minuti e ci prova Giannaula, questa volta però Pontet è bravo a bloccare tutto. Al 13’ il Modica torna in avanti con Belluso che viene lanciato da Arquin il suo pallone è respinto dal portiere ospite. Al 19’ è ancora Mazzarrone con il nuovo entrato Iannotti, buona posizione per andare al tiro che però viene respinto da uno strepitoso Pontet. Al 25’ il Modica la chiude con un gol di Arquin lanciato da Idoyaga, l’attaccante da posizione defilata centra il palo interno e si regala la gioia del gol. Sul finale è Incatasciato ad avere una grande occasione ma il pallone è troppo lento per impensierire Barbagallo.