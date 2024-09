Ragusa. Il caso Pediatria del Giovanni Paolo II, Chiavola ( PD) incalza il sindaco

“I ventilati problemi che riguardano da vicino il reparto di Pediatria meritano di essere verificati da vicino. L’ospedale Giovanni Paolo II deve essere monitorato con attenzione perché al servizio non solo della città di Ragusa ma anche dell’intero comprensorio. Facciamo nostre le preoccupazioni dei genitori e ci attiveremo per rispondere presente alle sollecitazioni del territorio e, pur prendendo atto delle problematiche manifestate dalla direzione strategica dell’Asp, ci adopereremo per fare in modo che possano arrivare le soluzioni auspicate”. Così il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito di una questione che, nell’ambito sanitario, sta facendo discutere, e molto, le coppie ragusane con bambini che, naturalmente, si attendono risposte all’altezza della situazione e che non vedono, giustamente, di buon occhio il fatto che sia stata attivata la reperibilità notturna. “Siamo certi – continua Chiavola – che, al netto di tutte le problematiche passate in rassegna dai vertici dell’Asp, non ultima la carenza dei medici, ci si stia attivando per trovare la migliore soluzione. Stona, in questo contesto, il silenzio assordante del sindaco di Ragusa che non ha ritenuto opportuno intervenire anche solo per garantire pubblicamente i genitori la cui preoccupazione, ovviamente, è salita alle stelle. Continua a dimenticare, il primo cittadino, che, essendo la principale autorità sanitaria cittadina, queste sono problematiche che lo riguardano direttamente. E, a prescindere da ciò, stiamo comunque parlando di una carenza, un disservizio, che riguarda in maniera diretta la propria comunità e quindi fare sentire la sua voce sarebbe il minimo”.