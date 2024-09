Gli agenti della dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno denunciato all' Autorità Giudiziaria un marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile del furto di un telefono cellullare. I fatti si sono verificati in una struttura di accoglienza a Ragusa in zona periferica; il ventiquattrenne, ospite della struttura, ha rubato il telefono cellulare di un altro ospite.