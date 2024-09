Ars, la I Commissione approva disegno di legge sugli Enti locali: il testo va in aula

E’ stato approvato dalla I Commissione Affari Istituzionali all’ARS il Disegno Di Legge recante norme in materia di Enti Locali con il voto dei rappresentanti della maggioranza nell'organismo e l’astensione di quelli dell'opposizione. Bocciata all’unanimità la proposta dei 5Stelle per aumentare di una unità il numero di Assessori. Relatore il Presidente della I Commissione, l’onorevole Ignazio Abbate. Domani mattina il testo verrà trasmesso in Aula per essere incardinato. Tra le novità più importanti contenute nei 15 articoli, sicuramente quelle riguardanti le nomine dei revisori dei conti degli enti locali. Tali figure saranno scelte mediante estrazione a sorte. Prevista anche l’istituzione presso l’Assessorato all’economia di un elenco dei più qualificati revisori che potranno partecipare alla nomina dei presidenti dei collegi ed anche questi verranno estratti a sorte tra i partecipanti. Ed ancora modifiche alla L.R. 7 del 26 agosto 1992, riguardanti la supplenza di un consigliere comunale subentrante qualora un altro consigliere assuma la carica di assessore; modifiche alla legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e al Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali; la previsione dell’istituto dell’incandidabilità dei sindaci; norme in materia di ineleggibilità; norme in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. “Un testo completo – commenta il Presidente della I Commissione – perché va a toccare diversi aspetti della vita quotidiana degli Enti Locali proponendosi di andare a correggere, laddove se ne veda la necessità, aspetti normativi di leggi precedenti. E’ un testo che indubbiamente rispecchia più fedelmente la realtà moderna degli Enti Locali. Adesso aspettiamo il responso dell’Aula”.