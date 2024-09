Modica, incontro della Cna pensionati su sanità, salute e prevenzione

Sanità, salute e prevenzione. Sul tavolo le esigenze dei pensionati per vivere al meglio le fasi della Terza età. Questi i temi forti che saranno sviluppati in occasione dell’iniziativa organizzata a Modica da Cna Pensionati Ragusa in collaborazione con Facile Udire e Starkey. L’incontro vedrà la presenza dei vertici regionali e nazionali dell’organizzazione di categoria. “Pensionati attivi e connessi – La salute e il benessere della persona passano anche dall’orecchio”: è il titolo dell’appuntamento che si terrà sabato 28 settembre a partire dalle 10,30 a Torre del Sud hotel, corso Sandro Pertini 42. Dopo i saluti di Giombattista Giudice, vicepresidente vicario Cna Pensionati Ragusa, e Raimondo Augello, presidente regionale Cna pensionati Sicilia, ci sarà la relazione di Franco Spadaro, segretario territoriale Cna pensionali Ragusa. Quindi, sono previsti gli interventi di Mario Filippello, segretario regionale Cna Pensionati Sicilia, Mario Lentini, direttore Uoc di Otorinolaringoiatria a Ragusa, Marco Cociglio, education & training audiologist, e Graziana Brafa, responsabile relazioni clienti di Facile Udire. Le conclusioni saranno affidate a Mario Pagani, segretario nazionale Cna Pensionati. Un appuntamento rivolto a tutti, non solo agli associati, che permetterà di mettere in evidenza quali sono le principali esigenze di chi è più avanti con gli anni.