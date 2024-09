Cocaina e marijuana nascosta in camera da letto, arrestato a Catania

È stato beccato in casa con le dosi di cocaina e marijuana pronte per essere vendute.

Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato, in flagranza, un giovane catanese di 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei poliziotti è scaturito dal sospetto che il 21enne potesse nascondere droga nella sua abitazione, nel rione San Berillo Nuovo. Pertanto, una volta cinturato l’intero stabile per evitare che il giovane potesse disfarsi della droga lanciandola dalle finestre, i Falchi hanno fatto irruzione nella casa per eseguire un’accurata perquisizione. I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati, dal momento che il catanese nascondeva in camera da letto un consistente quantitativo di droga, conservata in due borsellini, sia in dosi, predisposte per la vendita, sia ancora da frazionare.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato 70 grammi di cocaina e 52 dosi singole di 18 grammi, oltre a 35 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento e la pesatura.

Il giovane 21enne è stato così arrestato e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il PM di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto.

L’attività di Polizia rientra tra le costanti azioni di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di droga in città.