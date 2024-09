Ragusa, controlli interforze: identificate quasi mille persone

Servizi interforze nell’ultimo fine settimana a Ragusa. Durante un controllo effettuato in zona Viale del Fante, nei pressi di villa Margherita, sono stati rinvenuti 0,5 grammi di hashish ed il possessore è stato segnalato al Prefetto per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono state identificate complessivamente 960 persone, controllati 471 veicoli ed accertate 17 infrazioni al codice della strada con conseguenti contestazioni delle violazioni nei confronti dei conducenti dei veicoli; sono stati altresì effettuati 97 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Autorità Giudiziaria e a Misure di Prevenzione personale.