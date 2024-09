I 'Supereroi' siciliani all'ospedale di Acireale

Sabato 28 settembre, all’Ospedale di Acireale, arrivano i Supereroi Siciliani. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Humanitatis Progressum, costantemente impegnata in attività benefiche.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 la visita dei volontari presso l’UOC di Odontoiatria speciale e riabilitativa, diretta da Riccardo Spampinato, e alle ore 11.30, la consegna al reparto di un murales realizzato dall’artista Umberto Ipnos. I Supereroi Siciliani saranno presenti nel corso della giornata per intrattenere i bambini con attività ludiche e momenti di animazione.

Alla cerimonia parteciperanno la Direzione strategica dell’Asp di Catania, la Direzione sanitaria e amministrativa del Presidio Ospedaliero, i rappresentanti della Compagnia dei Carabinieri di Acireale.

Gratitudine per l’iniziativa è espressa dai vertici dell’Asp di Catania. «Ringraziamo Humanitatis Progressum - afferma il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio - per l’attenzione che ha rivolto ai nostri pazienti assistititi dall’UOC di Odontoiatria speciale e riabilitativa. Iniziative come queste ci confermano nel nostro lavoro e dimostrano quanto sia importante unire le forze per promuovere messaggi di inclusione, per educare alle differenze e, grazie ai Supereroi Siciliani, regalare un sorriso ai nostri pazienti e alle loro famiglie. Il murales che sarà donato testimonierà proprio questo: non solo un’opera d’arte, ma un simbolo di speranza e di coraggio che ispira tutti».

Sono tre i progetti messi in campo da Humanitatis Progressum per l’occasione.

Il progetto “Ospedali a colori”, che mira a rendere i reparti pediatrici siciliani più accoglienti e vivaci, trasformandoli con murales tridimensionali coloratissimi.

I “Supereroi Siciliani”, ispirati ai celebri personaggi Marvel e DC, con il quale l'associazione, nel corso degli anni, ha portato allegria e gioia ai piccoli pazienti, offrendo loro momenti di svago e divertimento durante le visite regolari nelle strutture ospedaliere.

E il progetto “Divisa Amica”, che ha preso il via nel 2022 con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra giovani e Forze dell'Ordine, promuovendo valori fondamentali come la fiducia reciproca, la legalità e il rispetto civico.