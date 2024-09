Una delle piazze realizzate di recente a Floridia verrà inaugurata domani. Si tratta di una piazza intitolata all'eroe floridiano Vito Bugliarello, in prossimità di via Carnevale. Il Siracusa ha invitato i familiari del ragazzo morto nel mare di Avola nel tentativo di salvare due ragazzini. L'inaugurazione è prevista per le 10,30.