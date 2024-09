Ciclismo, torna la Granfondo Valle dei Vini di Mountain bike a Sambuca

Ritorna la Granfondo Valle dei Vini, la gara di mountain bike diventata ormai una classica e giunta all'ottava edizione, che si svolgerà il 9 marzo 2025 a Sambuca di Sicilia (Agrigento).

Anche per questa edizione sono previsti due percorsi che si snoderanno tra le colline e i vigneti attorno al Lago Arancio: gran fondo di 46 chilometri con 1680 metri di dislivello, ed escursionistico di 29 chilometri con mille metri di dislivello.

Tanti gli atleti che hanno già assicurato la loro presenza, fra i quali Dario Cherchi della Soudal-Leecougan, vincitore della scorsa edizione e che partirà con il numero 1, il due volte campione del mondo Xcm Leonardo Paez Leon, giunto secondo lo scorso anno dopo avere tagliato il traguardo insieme al compagno di squadra, la campionessa italiana in carica Claudia Peretti della Olympia factory team, la vincitrice della scorsa edizione Chiara Burato e tanti altri professionisti e team.

La gara, una delle più importanti del Sud Italia, è promossa sotto l'egida di Federciclismo attraverso l'Asd Mtb Open.

Gli organizzatori Gaspare Campo e Mario Martino contano di superare il record di oltre 500 iscritti dell'ultima edizione anche perchè la gara, che si svolge sotto l'egida del Comune, sarà gratuita per i tesserati provenienti da fuori Sicilia.