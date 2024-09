Palermo baciata dalla fortuna grazie al gioco del Lotto. Nell'estrazione di giovedì 26 settembre, come riporta Agipronews, vinti 25.800 euro in seguito ai numeri 23-28-59-75 sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 942 milioni da inizio anno.