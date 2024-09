I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato e associato alla locale Casa di Reclusione un 27enne pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa dovendo scontare un anno di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, attività condotta dall’uomo dal 2018 al 2020.