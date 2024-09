Un sub amatoriale di 61 anni, ragusano, è morto nel tratto di mare prospiciente la spiaggia di Palo Rosso, a Donnalucata, stroncato da un infarto. L'uomo, giovedì pomeriggio, si era immerso non distante dalla battigia ma ha accusato un malore che gli è stato fatale. Inutili i tentativi dei soccorritori e del personale del 118 per rianimarlo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.