Comiso, partono i lavori per il nuovo Ospedale di Comunità al “Regina Margherita”

Il nuovo Ospedale di Comunità di Comiso sorgerà al piano terra del nosocomio “Regina Margherita”, che sarà oggetto di un profondo intervento di riqualificazione, per un importo complessivo di 2,2 milioni a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alla presenza del Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, del Direttore sanitario, Sara Lanza, del sindaco Maria Rita Schembari, del sen. Salvo Sallemi e dell’on. Giorgio Assenza, sono stati consegnati i lavori, che dureranno 516 giorni e prevedono la ristrutturazione di un’area di 750 metri quadrati e la creazione di venti posti letto, con camere di degenza singole e doppie, ognuna dotata di servizi igienici, sala pranzo per degenti e soggiorno visitatori, aree ambulatoriali e locali per il personale sanitario.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Aldo La Rosa. Alla consegna dei lavori hanno partecipato, inoltre, i rappresentanti dell’impresa esecutrice, il Direttore dei lavori, il Servizio Tecnico aziendale, la Direzione sanitaria degli ospedali riuniti di Vittoria e Comiso, oltre alla responsabile del Distretto sanitario. L’opera di ristrutturazione prevede una nuova distribuzione interna dei locali, il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo soprastante, la sostituzione della pavimentazione, degli infissi esterni ed interni, dei controsoffitti, e di tutti gli impianti tecnologici: elettrico, idrico, antincendio, di climatizzazione e dei gas medicali. Quello di Comiso è il terzo ospedale di comunità che sorgerà nel territorio provinciale, assieme a quelli di Scicli e Ragusa, dove le maestranze sono in azione da metà luglio.