Iracà nuovo comandante dei vigili del fuoco di Catania

"Dopo aver trascorso sedici mesi alla guida del comando dei vigili del fuoco di Messina, mi accingo ad assumere, con orgoglio ed emozione, e per i prossimi tre anni, la guida di quello di Catania, di cui sono già reggente dallo scorso 1 luglio.

Consapevole della complessità dell'incarico che mi attende, sono pronto a lavorare, insieme a tutto il personale che ho l'onore di dirigere, per affrontare questa nuova ed entusiasmante esperienza, al servizio e per il bene di tutta la comunità".

Lo afferma, in un messaggio alla città, il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Catania, Felice Iracà, che si insedierà ufficialmente il prossimo 30 settembre.

"Com'è noto - aggiunge Iracà - la provincia è costituita da un territorio particolarmente complesso, sul quale insistono diversi rischi naturali, compreso quello derivante dalla presenza di uno dei vulcani più attivi del mondo, nonché antropici, legati a un tessuto commerciale e industriale particolarmente articolati; pertanto, di fondamentale importanza sarà il rapporto sinergico che già intercorre con le altre Istituzioni, sotto l'attenta regia della Prefettura. Potenziare il sistema di soccorso sarà uno degli obiettivi prioritari che conto, che contiamo di raggiungere, insieme all'adeguamento delle sedi di servizio, a una capillare attività di prevenzione incendi, un'efficace attività di formazione e una fluida attività di comunicazione istituzionale e in emergenza".