Marzamemi, Capitaneria sequestra un motore da diporto

La Capitaneria di porto di Siracusa nel porto di Marzamemi ha sanzionato il proprietario di una imbarcazione da diporto, irregolarmente armata con attrezzi da pesca e pronta per essere impiegata in attività professionale. Inoltre, il natante risultato privo di assicurazione e certificato d’uso motore è stato sottoposto a sequestro, unitamente agli attrezzi da pesca non consentiti. Al trasgressore sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di € 3.300.