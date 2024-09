Catania, indossava giubotto nonostante il caldo: lo aveva rubato

E'uscito da un centro commerciale di Catania indossando un pesante giubbotto invernale nonostante le alte temperature che si stanno registrando in questi giorni.

L'uomo di 45 anni ha fatto insospettire l'equipaggio di una 'gazzella' del nucleo radiomobile dei carabinieri di Catania che lo ha identificato e perquisendo la sua auto ha trovato altri tre giubbotti simili ancora con le etichette.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione dopo che i militari dell'Arma hanno poi scoperto che tutti i giubbotti, per un valore di alcune centinaia di euro, erano stati asportati poco prima da un negozio di abbigliamento.

I giubbotti sono stati poi restituiti al direttore del negozio.