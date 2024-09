G7, Schifitto (Cia): sicurezza del territorio e investimenti su ricerca e innovazione

A fare un bilancio sul G7 Agricoltura a Siracusa e ExpoDiviNazione, a poche ore dalla chiusura della kermesse, è Marinella Schifitto presidente della Cia della Sicilia Sud est (Province diSiracusa e Ragusa).

"Siamo giunti alla conclusione del G7Expo DiviNazione che ha visto le imprese del nostro territorio al centro del dialogo e della cooperazione con altri Stati. Sono stati trattati temi come la sicurezza alimentare globale, crisi geopolitiche, climatiche e di mercato - dice Marinella Schifitto - Occorre muoversi sinergicamente, ripartendo da questa straordinaria vetrina delle eccellenze italiane, per costruire nuove strategie che mettono davvero al centro gli agricoltori , per garantire cibo sano, di qualità, accessibile a tutti, per una popolazione mondiale che a breve raggiungerà i 9 miliardi. C’è bisogno di mettere in sicurezza il territorio - aggiunge la presidente Cia - e di attivare nuove misure e investimenti adeguati sulle varietà resistenti investendo su ricerca e innovazione. La sovranità alimentare si può raggiungere infine, solo grazie al lavoro degli agricoltori ed affrontando seriamente il tema del ricambio generazionale. Bisogna puntare sui giovani che sono l’unica opportunità per salvare le aree interne.

Grazie alla Cia nazionale con uno spazio espositivo di oltre 1000 metri, più di 40 aziende associate hanno avuto l’opportunità di esporre e far conoscere le eccellenze del territorio.

È stata un'occasione di assoluta rilevanza, permettendoci di valorizzare non solo le eccellenze agroalimentari ma anche quelle scientifiche, culturali, artistiche e quelle delle filiere economico produttive".

(Nella foto il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la presidente della Cia della sud est, Marinella Schifitto)