Comiso, cavallo imbizzarrito semina il panico in viale della Resistenza

Paura in viale della Resistenza, a Comiso, nel pomeriggio di sabato, per un cavallo imbizzarrito che si è liberato del carrozzino al quale era attaccato ed ha corso all'impazzata per quasi un chilometro ferendo due ragazzi in motorino e danneggiando alcune auto in sosta. L'animale è stato bloccato vicino alla villa comunale. I due ragazzi sono stati accompagnati in ospedale ma, per fortuna, hanno riportato solo qualche contusione. Sono intervenuti Carabinieri e Polizia locale.