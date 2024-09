Comandante generale dell'Arma a Siracusa: elogi ai militari per il G7

Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. D. Giuseppe Spina, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale di Siracusa, Col. Incarbone.

Il Comandante Generale ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della provincia, della territoriale e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, dell’Agenzia di Sicurezza Interregionale per la Marina Militare, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, della Sezione Tutela Patrimonio Culturale, della Compagnia Carabinieri di Polizia Militare per l’Aeronautica Militare di Sigonella e del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo intervento, il Comandante Generale ha voluto sottolineare con particolare enfasi l’impegno e la dedizione dimostrati dai Carabinieri di Siracusa nello svolgimento dei servizi di sicurezza e controllo del territorio durante il G7 Pesca e Agricoltura. Ha espresso grande apprezzamento per il ruolo cruciale svolto dall’Arma nella gestione di un evento di tale importanza internazionale, evidenziando come la professionalità e la prontezza dei militari abbiano contribuito al successo delle attività legate al vertice.

Inoltre, il Generale Luzi ha elogiato l’importanza del lavoro quotidiano svolto dai Carabinieri a stretto contatto con il cittadino, ribadendo che la vicinanza e la protezione della comunità locale sono valori essenziali e fondanti dell'Arma.