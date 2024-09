Omicidio nel Cagliaritano, ucciso da un conoscente a coltellate

Un giovane di 27 anni, Alessandro Cambuca, è morto questa mattina all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stato gravemente ferito al petto e al collo da un conoscente.

Ancora non si è chiara l'esatta dinamica dei fatti né i motivi dell'aggressione. L'episodio è avvenuto ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari.

Dalle prime informazioni che trapelano, il 27enne è stato colpito con un coltello ed è stato trasportato al pronto soccorso dove è arrivato già in condizioni critiche. Il conoscente è scappato ma sarebbe già stato individuato dai carabinieri che ora indagano per omicidio.