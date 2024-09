Ucciso dal padre durante battuta di caccia: Pace del Mela città in lutto

Una comunita' in lutto a Pace del Mela (Messina), il Comune di origine di Salvatore Fabio, 27 anni, morto durante una battuta di caccia. Il giovane sarebbe stato ucciso da un colpo partito inavvertitamente dal fucile in mano al padre mentre si trovavano in contrada Serro, a San Pier Niceto, nel Messinese. Il sindaco Mario La Malfa e l'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunita' di Pace del Mela si sono stretti al dolore della famiglia del giovane, duramente colpita dalla tragedia. "Abbiamo perso Salvatore in una circostanza drammatica, un nostro giovane", ha scritto esprimendo vicinanza e cordoglio alla famiglia e annunciando per il giorno dei funerali la proclamazione del lutto cittadino. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, coordinati dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita al giovane elettricista, nel frattempo si attende l'autopsia disposta dalla procura