Oltre 350.000 persone hanno partecipato alla Divinazione Expo e al G7 Agricoltura, un successo che conferma l'interesse per l'agricoltura e l'innovazione. "Un dato molto positivo - commentano gli organizzatori - che dimostra come la scelta di Ortigia e Siracusa sia stata vincente, riportando la Sicilia al centro del mondo e confermandone l'attrattiva per eventi internazionali".